Long An: Tạm giữ hình sự nhân viên quán karake bán ma túy cho khách

Chiều 11.6, tin từ Công an H.Đức Huệ ( Long An ) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Kha (20 tuổi, ngụ xã Ninh Thới, H.Cầu kè, Trà Vinh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy . Kha hiện là nhân viên quán karaoke BBM ở TT.Đông Thành, H.Đức Huệ.