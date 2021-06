Truy tố 'trùm giang hồ' khét tiếng Tô Nhựt Khanh sai đàn em bắn chết người

Liên quan vụ trùm giang hồ Tô Nhựt Khanh (28 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang) tổ chức cho đàn em bắn chết người ở Long An hồi tháng 7.2020 gây xôn xao dư luận, Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố Tô Nhựt Khanh và 5 bị can khác là đồng phạm.

Cụ thể, bị can Khanh và Trần Trung Thành (ngụ TP.HCM), Lê Thanh Phúc (cùng 28 tuổi) bị truy tố các tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2019 đến tháng 2.2020, Tô Nhựt Khanh đặt mua trên mạng xã hội 4 khẩu súng đạn hoa cải tự chế , 2 khẩu súng tự chế dạng rulo, 33 viên đạn và nhiều công cụ hỗ trợ, đem về cất giữ tại nhà và bãi xe của gia đình Khanh để sử dụng.

Do có mâu thuẫn trước đó với Đ.Q.L. (nạn nhân bị bắn chết) và Đ.P.T. (con ruột ông L.), nhóm người của Khanh thường xuyên bị nhóm người của ông Đ.Q.L. bắn, chém gây thương tật nên Khanh này sinh ý định trả thù hai cha con ông L.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 30.4.2020, Phạm Huỳnh Phúc Thiện chở Tô Nhựt Khanh dùng khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế bắn vào người Đ.P.T. với tỷ lệ thương tích 25%.

Đến ngày 24.6.2020, khi biết một người quen của mình bị nhóm người của Đ.Q.L. chém gây thương tích 52%, Khanh đến gặp Trần Trung Thành nói về việc người này bị chém và Thành đồng ý giúp Khanh trả thù.

Sau đó, Khanh đưa khẩu súng mà Khanh sử dụng bắn T. trước đó để Thành sử dụng. Thành sử dụng khẩu súng này, cùng đi với Lê Thanh Phúc bắn chết ông Đ.Q.L. vào ngày 25.7.2020 trên QL 1A, đoạn khu phố Nhân Hậu, P.Tân Khánh, TP.Tân An, Long An

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội cùng với Trần Trung Thành, Lê Thanh Phúc, sợ bị phát hiện nên Khanh yêu cầu Thành, Phúc, Thiện, Lộc, Vũ đem cất giấu và và tiêu hủy các tang vật liên quan, đồng thời kêu Vũ không tố giác các hành vi phạm tội của Khanh.

Một tuần sau khi gây án, Thành và Phúc ra đầu thú. Ngày 6.8.2020, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Long An bắt các bị can còn lại.