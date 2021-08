Long An: Tạm giữ người nghiện ma túy, dùng dao tấn công đại úy công an

Chiều 3.8, tin từ Công an H.Đức Huệ (Long An) cho biết vừa tiếp nhận Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ) do Công an xã Mỹ Thạnh Tây bàn giao để thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ