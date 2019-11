Long An: Trao QĐ thăng hàm trung úy công an hy sinh khi truy bắt tội phạm

Sáng 29.11, được sự phân công Giám đốc Công an tỉnh Long An , thượng tá Nguyễn Văn Hững, Phó trưởng Công an H.Cần Đước (Long An), cùng lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đã đến nhà trung úy cảnh sát hình sự Tống Duy Tân, công tác tại Công an H.Cần Đước.