Long An: Từ 0 giờ ngày 22.8, toàn bộ người dân TP.Tân An không được ra đường

Chốt kiểm soát trên QL1, nối TP.Tân An (Long An) với tỉnh Tiền Giang, được trực suốt 24/24 và kiểm tra rất nghiêm ngặt ẢNH: B.B

Theo ông Thái, trên cơ sở thống nhất với các huyện Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ (Long An), UBND TP.Tân An quyết định thành lập 3 trạm, chốt cố định lần lượt tại: đường tỉnh 827B, xã Bình Tâm (cống Bình Tâm, giáp ranh xã Bình Quới, H.Châu Thành, Long An); Chốt tại số 327, Đỗ Trình Thoại, ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An; Chốt tại Cầu Rạch Chanh, QL62, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện các chốt kiểm soát do UBND TP.Tân An đã ra quyết định thành lập trước đó, gồm: chốt tại đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương trên QL62, xã Lợi Bình Nhơn; chốt tại Cầu Rạch gốc, đường Nguyễn Văn Quá, xã Lợi Bình Nhơn; chốt tại cầu Bà Lý, đường Châu Thị Kim, xã An Vĩnh Ngãi; chốt tại số 1242/4 QL.1, P.Khánh Hậu (đường lò lu) hướng đi tỉnh Tiền Giang. Song song đó, UBND các xã, phường cũng thiết lập các chốt, trạm cố định để đảm bảo việc người dân 'ai ở đâu thì ở đó'.

'Chúng tôi đã triển khai các giải pháp quyết liệt kiên quyết không để người dân rời khỏi nơi cư trú, đảm bảo cách ly tuyệt đối nguyên tắc ‘ai ở đâu thì ở đó’, ngoại trừ đi xét nghiệm hoặc test nhanh Covid-19 , đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 . Đối với nhóm người thực thi công vụ, cán bộ, công chức, viên chức... sau khi khi về nhà tự áp dụng các biện pháp cách ly như F2 cách ly tại nhà; nếu có điều kiện thì bố trí phòng sinh hoạt riêng”, ông Thái cho biết.

Từ 0 giờ ngày 22.8, toàn bộ người dân TP.Tân An không được ra đường

Vẫn theo Chủ tịch UBND TP.Tân An, từ 0 giờ ngày 22.8, toàn bộ cư dân TP.Tân An sẽ không được ra đường, ngoại trừ cấp cứu, tang lễ, khám chữa bệnh ở tuyến trên theo định kỳ… Và người dân sẽ không được phát phiếu đi chợ như trước.

Các khu cầu về ăn uống, thuốc men sẽ thông qua phiếu ghi gửi đến các tổ Covid-19 cộng đồng, đội phản ứng nhanh, tổ trợ giúp… tại ấp/khu phố nơi mình sống để nhờ mua và vận chuyển về đến nhà. Phòng Kinh tế TP.Tân An sẽ giao chủ trì phối hợp với các cửa hàng tiện ích trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian phong tỏa chặt.

