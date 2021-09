Lừa bán số lô đề chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Chiều 19.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TX.Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Cường (27 tuổi) và em trai Nguyễn Đình Lợi (20 tuổi, cùng trú P.Châu Khê, TX.Từ Sơn) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tang vật vụ án Xuân Yến Theo cơ quan chức năng, Cường và Lợi thu mua hơn 200 tài khoản Facebook từ các hacker rồi dùng để đăng bài quảng cáo bán số lô, số đề với nội dung “số bên chúng tôi là số cơ cấu từ hội đồng trường quay nên tỷ lệ chuẩn xác 100%” để lấy niềm tin của người chơi.

Cường khai đã tự biên tập video, tự tạo tin nhắn giả làm người trúng để chụp, quay lại rồi đăng lên các tài khoản Facebook bị hack. Ngoài ra, Cường in màu biên bản kiểm định số rồi mua dấu giả của Hội đồng sổ số miền Bắc đóng vào để đăng quảng cáo, tạo niềm tin.

Biên bản giả mà Cường tự làm để tạo niềm tin, lừa đảo mọi người Xuân Yến Sau khi bị hại sập bẫy, chuyển tiền, Cường và Lợi lập tức đi rút tiền rồi bỏ sim đã liên lạc, chặn Facebook , Zalo, cắt liên lạc. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 4.2021 đến nay, 2 anh em Cường đã lừa hàng chục bị hại khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Theo Công an TX.Từ Sơn, thủ đoạn của anh em Cường, Lợi tinh vi, bị hại không đến trình báo vì sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

2 anh em Cường, Lợi hoạt động khép kín, thường xuyên ở nhà. Từ biên tập video đến dùng dấu giả, in tài liệu đều được thực hiện tại nhà. Công an đã thu giữ nhiều máy tính, máy in và 3 con dấu giả theo con dấu của Công ty Xổ số miền Bắc.