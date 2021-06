Quảng Bình: Phá chuyên án đánh bạc bằng lô đề 'khủng'

Lực lượng chuyên án khám xét một cơ sở ghi lô đề Ảnh C.T.V

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ 55 đối tượng có liên quan đến 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề. Cụ thể, đường dây do Bùi Thị Thu Hương (35 tuổi, ở đường Phùng Chí Kiên, P.Bắc Lý) cầm đầu với 12 cái đề và 25 thư ký đề; đường dây do Nguyễn Thị Giang (39 tuổi, ở tổ dân phố 13, P.Bắc Lý) cầm đầu với 5 thư ký đề và đường dây do Lê Đình Hiệp (46 tuổi, ở tổ dân phố 9, P.Bắc Lý) cầm đầu với 11 thư ký đề.