Lừa đảo làm từ thiện cho trẻ khuyết tật để lấy tiền tiêu xài cá nhân

Sáng 17.7, thông tin từ Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Đình Phúc (46 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thạch, H.Quỳnh Lưu) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, từ tin báo của người dân có một người đàn ông đến các cơ sở kinh doanh ở xã Quỳnh Hậu (H.Quỳnh Lưu) kêu gọi đóng góp từ thiện cho trẻ khuyết tật , nhưng có biểu hiện đáng ngờ, Công an xã Quỳnh Hậu và Công an H.Quỳnh Lưu đã đến kiểm tra.

Giấy tờ nghi can Phúc dùng để lừa đảo từ thiện ẢNH C.AN

Qua điều tra, công an xác định Phúc chỉ là tình nguyện viên của Trung tâm Đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An, chuyên bán tăm tre, nấm, khẩu trang do trung tâm này sản xuất để hưởng tiền lãi. Tuy nhiên, nghi can này đã lợi dụng giấy giới thiệu tình nguyện viên rồi tìm đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trình bày nỗi khổ của trẻ khuyết tật đang sống ở trung tâm để kêu gọi ủng hộ từ thiện dù trung tâm này không có chủ trương đó.

Công an xác định có hơn 150 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ gần 60 triệu đồng cho Phúc và bị nghi can này chiếm đoạt. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận số tiền quyên góp được đã tiêu xài cá nhân.