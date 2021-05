Lừa đảo núp bóng từ thiện trên mạng xã hội

Ngày 10.5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (A05) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Lâm (23 tuổi, ngụ xã Đồng Hóa, H.Kim Bảng, Hà Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản , thông qua việc kêu gọi người hảo tâm đóng góp tiền làm từ thiện