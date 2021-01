Lừa hàng chục tỉ đồng với chiêu 'quà tặng từ nước ngoài', một 'nữ quái' tra tay vào còng

Sáng 6.1, lực lượng thuộc Phòng cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) đã di lý "nữ quái" Lê Thị Kim Hoàn (31 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) từ TP.HCM ra Quảng Trị để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tang vật thu giữ gồm 1 máy tính, 4 điện thoại và hàng chục thẻ ngân hàng…

“Nữ quái” giả danh hải quan, an ninh sân bay… lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Sau khi nạn nhân mắc bẫy, nghi phạm lừa đảo sẽ gọi điện thoại giả danh là hải quan, nhân viên sân bay, an ninh cửa khẩu… yêu cầu các nạn nhân chuyển một khoản tiền là thuế, phí để nhận món hàng gửi từ nước ngoài về, vào tài khoản của chúng. Khi nạn nhân chuyển khoản, nghi phạm lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc.

Điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Trị xác định nữ nghi phạm đã lừa hàng trăm bị hại với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Bước đầu khai nhận với cơ quan điều tra, nghi phạm Hoàn thừa nhận đã thực hiện 1 vụ lừa đảo như trên tại Quảng Trị với số tiền chiếm đoạt của 1 nạn nhân là 3,8 tỉ đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, Hoàn khai đã lừa hàng trăm bị hại khác trên cả nước, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Chưa hết, theo nhận định của cơ quan chức năng Hoàn vừa hoạt động độc lập vừa chỉ là một mắc xích trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền theo phương thức này.

Hiện, việc điều tra đang được Phòng cảnh sát Hình sự (Công an Tỉnh Quảng Trị) phối hợp cùng Công an TP.HCM, các cục nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng làm rõ đường dây lừa đảo của "nữ quái" Lê Thị Kim Hoàn.