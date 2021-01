An Giang: Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt xe của ông cụ chạy xe ôm 72 tuổi

Tối 5.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Văn Chí Linh (38 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, H.Phú Tân) để điều tra về hành vi

Theo kết quả điều tra của Công an H.Phú Tân, ngày 31.12.2020, ông N.V.B (72 tuổi, hành nghề chạy xe ôm, ngụ T.T.Chợ Mới, H.Chợ Mới, An Giang) đậu xe mô tô máy biển số 67L.408.58 chờ đón khách tại cầu Tân An (thuộc T.T.Chợ Mới). Lúc này, Võ Văn Chí Linh đến thuê ông B. chở đến xã Phú Hưng, H.Phú Tân để mua bánh sợi dây xích của xe cải tiến chở nông sản. Mua không được hàng nên Linh mời ông B. ghé quán uống nước mía, nghỉ ngơi. Sau đó, Linh giả vờ hỏi mượn xe của ông B. chạy đi công việc và chiếm đoạt xe của ông B. Vì không thấy Linh quay lại trả xe nên ông B. đến công an trình báo.