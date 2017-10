Trả lời tình trạng CSGT kiểm tra “chớp nhoáng” các sà lan trên sông mà Báo Thanh Niên phản ánh, thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó phòng CSGT đường thủy - Công an tỉnh Đồng Nai nói CSGT đi “tuyên truyền” nhưng không đưa ra được kế hoạch tuyên truyền. Còn một số chủ sà lan bức xúc: “Làm gì có tuyên truyền”.

Liên quan phóng sự điều tra “Luật ngầm” trên sôn g (đăng trên Thanh Niên ngày 23.10), chiều 24.10, ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh thanh tra - Sở GTVT Đồng Nai; thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó phòng CSGT đường thủy - Công an tỉnh Đồng Nai đã trao đổi với PV Thanh Niên về công tác xử lý ban đầu đối với các cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong bài báo phản ánh.

Vòng vo né tránh

Ông Nguyễn Phan Trong cho biết, hiện tại 7 cán bộ, nhân viên thanh tra giao thông (TTGT) có liên quan đến sự việc mà Báo Thanh Niên phản ánh đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh liên quan đến những sai phạm. Thượng tá Nguyễn Văn Quang cũng cho hay, 2 tổ tuần tra (gồm 6 cán bộ CSGT) đi trên hai ca nô CA60-53.033 và CA60-53.022 mà Báo Thanh Niên phản ánh cũng đã bị lãnh đạo phòng cho dừng công tác tuần tra, không bố trí công việc trong thời gian xác minh những sai phạm liên quan.

Chiều 24.10, thượng tá Nguyễn Văn Quang đã có buổi trao đổi với PV Thanh Niên liên quan vụ việc Thanh Niên đã phản ánh.

Theo thượng tá Quang, ngay khi Thanh Niên đăng tải phóng sự “Luật ngầm” trên sông , lãnh đạo Phòng CSGT đường thủy đã yêu cầu 6 cán bộ có liên quan giải trình vụ việc. Phòng cũng đã báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Sắp tới, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Thanh tra công an tỉnh vào cuộc xác minh những vấn đề sai phạm của hai tổ CSGT mà Thanh Niên phản ánh. “Báo Thanh Niên phản ánh hoạt động của CSGT đường thủy rất kịp thời, chân thật để chúng tôi sửa đổi và chấn chỉnh. Tinh thần chúng tôi là kiên quyết xử lý sai phạm, không bao che”, thượng tá Quang cho biết thêm.