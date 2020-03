Lực lượng quốc phòng ASEAN tăng cường hợp tác chống Covid-19

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam lựa chọn chủ đề “Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Theo đó, ASEAN cần chủ động thích ứng với biến động địa chính trị thế giới , khu vực; thích ứng với tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp; thích ứng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ… nhằm củng cố và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung. Theo tướng Nguyễn Chí Vịnh , để làm được điều đó, ASEAN cần phải tăng cường gắn kết, bao gồm gắn kết về lợi ích và trách nhiệm đối với khu vực, lợi ích của cả cộng đồng; gắn kết con người, gắn kết các sáng kiến, chương trình hợp tác.

Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần gắn kết với các đối tác, quốc gia, tổ chức quốc tế. “Một ví dụ điển hình, sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra là một thách thức lớn đối với an ninh, sự phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực. Trong cuộc chiến chống dịch bệnh, lực lượng quốc phòng các nước ASEAN đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với an ninh của các quốc gia mình mà còn tăng cường hợp tác vì an ninh của cả khu vực, cộng đồng quốc tế’, tướng Nguyễn Chí Vịnh nói. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN vừa qua, các bộ trưởng đã nhanh chóng đạt được đồng thuận thông qua Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về Hợp tác quốc phòng ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh ; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, chủ động của lực lượng quốc phòng ASEAN ứng phó với thách thức an ninh chung.