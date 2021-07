Lượng người đi qua Bình Phước về Tây Nguyên tăng đột biến

Trong 2 ngày 25 - 26.7, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường ĐT741, đoạn qua tỉnh Bình Phước ghi nhận số lượng phương tiện từ các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, đi qua Bình Phước để về các tỉnh Tây Nguyên tăng đột biến so với cách đây vài ngày.

"Né" các điểm nóng dịch Covid-19, hàng ngàn người nối đuôi nhau đi xe máy về Tây Nguyên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Điều này khiến các địa phương khác, trong đó có Bình Phước đang phải "căng mình" giải quyết các phương án tình thế. Vừa tránh ùn tắc giao thông, vừa không để lây nhiễm chéo trước các chốt kiểm soát cũng như không để dịch bệnh xâm nhập. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, áp tải các đoàn xe của người dân các tỉnh Tây Nguyên đi qua Bình Phước để về nhà. Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, phần lớn các phương tiện đi đúng lộ trình, không dừng đỗ dọc đường.

Xe cứu hộ tham gia hỗ trợ nếu các phương tiện hư hỏng dọc đường ẢNH: H.G

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại chốt kiểm soát trên đường ĐT741 qua tỉnh Bình Phước cho thấy lượng phương tiện tăng gấp đôi so với những ngày trước đó. Thay vì mỗi ngày có 2 đến 3 lượt xe chuyên dụng của lực lượng CSGT dẫn đường, áp tải các phương tiện đi qua, thì nay mỗi ngày lực lượng CSGT phải tổ chức 6 lượt xe dẫn đường, áp tải các phương tiện từ chốt ĐT 741 (giáp ranh với tỉnh Bình Dương) đến chốt kiểm soát trên quốc lộ 14 (giáp ranh tỉnh Đắk Nông) với quãng đường hơn 90 km.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết 2 ngày qua, công an tỉnh đã tổ chức mỗi ngày 6 lượt xe dẫn đường, áp tải người dân các tỉnh Tây Nguyên qua Bình Phước mỗi ngày, tăng gấp đôi so với những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16. "Không chỉ xe của lực lượng công an, áp tải các đoàn đi còn có xe cứu hộ giao thông, thanh niên tình nguyện theo đoàn hỗ trợ các phương tiện nếu bị hư hỏng, gặp sự cố dọc đường”, đại tá Long nói.

“Thực tế các những ngày qua, chúng tôi đã rất nỗ lực, cố gắng giúp người dân di chuyển qua tỉnh một cách an toàn, nhanh chóng. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tình thế. Chúng tôi khuyến cáo mọi người ở chỗ nào thì cố gắng ở yên chỗ đó, người dân phải tự giác chấp hành thì mới mong sớm dập được dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường”, đại tá Long chia sẻ.