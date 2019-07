Ly kỳ chuyện truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Nưng

Rạng sáng 10.7, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp với CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt được tội phạm đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Nưng, bị truy nã vì trốn khỏi trại giam cùng bị can Nguyễn Viết Huy (tức Huy "nấm độc") vào rạng sáng ngày 30.6.