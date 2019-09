Ly kỳ sâm Ngọc Linh: Bí mật 'động trời'

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế và buôn lậu Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam hai lãnh đạo chủ chốt Công ty Alibaba là Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.