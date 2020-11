Mạng cờ bạc công khai lộng hành

Hiện tượng nhức nhối, diễn biến phức tạp Thiếu tướng Trần Ngọc Hà Đề cập đến việc ổ nhóm cờ bạc trực tuyến tổ chức sự kiện tại quán bar được phát hiện mới đây tại TP.HCM, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, cho rằng đây là một hình thức trá hình thu hút, mời chào "con bạc" tham gia chơi bạc. Tuy nhiên, thiếu tướng Trần Ngọc Hà khẳng định: “Tất cả những biểu hiện, diễn biến của cờ bạc trực tuyến đã được Bộ Công an nhận diện, dự báo và có biện pháp, kế hoạch để tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện điều tra, xử lý”. Theo thiếu tướng Hà, tội phạm cờ bạc hiện là thực trạng rất nhức nhối và có những diễn biến phức tạp. “Trong thời gian qua, Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt C02, các đơn vị địa phương đấu tranh với tội phạm về cờ bạc. Đặc biệt, từ tháng 5.2019, Bộ Công an đã có điện số 248 yêu cầu các lực lượng, địa phương tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc. Chính vì thế, đã có rất nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc bị triệt phá”, thiếu tướng Hà nói. Ông cũng cho biết sau khi lực lượng công an triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc truyền thống như đá gà, xóc đĩa… Trong bối cảnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 , cấm tụ tập đông người, các đối tượng cờ bạc đã chuyển sang hình thức đánh bạc trên internet. Phương thức này ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia, cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng khoa học công nghệ cao để thực hiện. Các đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức cờ bạc câu kết với các đối tượng trong và ngoài nước nhận các tài khoản từ trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài về để chia nhỏ thành các tài khoản đánh bạc, cho “chân rết” hình thành mạng lưới hoạt động tổ chức đánh bạc ở nhiều địa phương. “Đã có những địa phương cấp tỉnh triệt phá các đường dây đánh bạc qua mạng internet với lượng giao dịch lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng là điều mà trước đây ít khi có”, thiếu tướng Hà cho hay.