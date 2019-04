Mâu thuẫn khi mua bánh mì, 2 băng nhóm ra công viên hỗn chiến

Ngày 27.4, đại diện Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đơn vị này đang phối hợp Công an TP.Quy Nhơn và công an các địa phương truy tìm phương tiện, hung khí, các đối tượng tham gia chém nhau, đối tượng gây án... để đấu tranh, điều tra làm rõ nguyên nhân anh Đào Trọng Thiện (36 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) tử vong sau vụ hỗn chiến.