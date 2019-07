Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh chết người

Theo Công an xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, vào lúc 18 giờ ngày 8.7, tại công trình nhà yến của anh Nguyễn Thành Tài (38 tuổi, ngụ ấp An Thới, xã An Tịnh) tổ chức tiệc nhậu cho 5 công nhân làm thợ xây gồm Khánh; Trương Văn Thơ (59 tuổi, ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Đức Chiến (51 tuổi, ngụ P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM); Nguyễn Văn Tuấn (61 tuổi, ngụ H.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đinh Văn Quang (34 tuổi, ngụ H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang)