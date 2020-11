Mẹ ruột thuê người bắt cóc con gái ở Vĩnh Long ra đầu thú

Chiều 19.11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nghi can Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra đầu thú. Bà Chi bị cáo buộc là kẻ chủ mưu thuê người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long để bắt cóc con gái ruột dẫn đến một vụ xô xát khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Tình tiết bất ngờ vụ “mẹ ruột thuê người bắt con gái rồi xảy ra án mạng”

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, bà Chi thuê nhóm người bắt cóc con gái với số tiền ứng trước khoảng 10 triệu đồng. Con trai bà Chi là Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) cũng trực tiếp tham gia, dẫn đường cho nhóm người bắt cóc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.11, bà Chi thuê 6 người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Long An, H.Long Hồ (Vĩnh Long) để tìm và bắt con gái mình là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về. Đến 10 giờ cùng ngày, nhóm này có mặt tại quán cà phê Tâm Giao (ấp An Hiệp, xã Long An) của Trần Ngoại Giao (chồng chị Hằng).

Nhóm người kéo lê nữ chủ quán ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tại quán, nhóm này dùng bình xịt hơi cay khống chế, kéo chị Hằng lên xe ô tô. Xô xát xảy ra khi Giao cùng người thân ngăn cản. Giao dùng thanh kim loại nhọn dài khoảng 1,5 m đâm làm 1 người tử vong tại chỗ , 2 người bị thương. Sau khi gây án, Giao đến cơ quan công an trình báo vụ việc và bị tạm giữ để điều tra.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ những người liên quan. Nguyễn Thanh Nhựt, em trai của Hằng, bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó ra đầu thú. Bà Võ Thị Kim Chi hiện bị tạm giữ để điều tra vụ thuê người bắt cóc con gái ruột mà bà bị cáo buộc là chủ mưu.