Miền Bắc sắp có đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay

Trao đổi với Thanh Niên sáng 11.12, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong khoảng ngày 13 - 14.12, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt độ giảm sâu.

Dự báo trong ngày 13.12, các tỉnh phía đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Sang đến ngày 15.12, mưa sẽ giảm và thời tiết các tỉnh đông bắc Bắc bộ và Trung bộ chuyển sang rét đậm, rét hại

Đến các ngày 17 - 18.12, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có rét đậm, rét hại. Trong đó, một số tỉnh miền núi phía Bắc nhiều khả năng sẽ có băng giá , sương muối.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, rét đậm ở đồng bằng, rét hại ở vùng núi các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ duy trì liên tục trong các ngày 14 - 20.12. Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra trong mùa đông năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo quy định, ngày có nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C gọi là rét đậm, còn rét hại là khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C. Trong khi đó, trời rét thì nhiệt độ trung bình ngày từ 15 - 20 độ C.