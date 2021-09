Miền Tây tiếp tục căng sức đẩy lùi Covid-19

"Trước hết là điều chỉnh công tác sàng lọc trong cộng đồng. Theo đó, tỉnh huy động, tập trung nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Cụ thể, thực hiện xét nghiệm tăng cường ở các vùng cơ nguy cơ cao và rất cao với tốc độ thần tốc để nhanh chóng phát hiện và bóc tách kịp thời các trường hợp F0 ra khỏi địa bàn. Kiên Giang cũng quyết liệt thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội ; triển khai các tổ an sinh xã hội đến từng địa bàn có người dân bị phong tỏa để hỗ trợ, chăm lo đời sống cho nhân dân; đặc biệt là thành lập trạm y tế lưu động theo chỉ đạo của Thủ tướng để người dân được tiếp cận y tế sớm nhất từ cơ sở", ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nói.

Chiều 14.9, UBND TP.Rạch Giá đã thành lập đội flycam trên tinh thần kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng góp sức để tăng cường giám sát các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP.Rạch Giá.

Để hỗ trợ 2 tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang phòng chống dịch Covid-19, ngày 13.9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh chuẩn bị về nhân lực, phương tiện cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ cho Tiền Giang và Kiên Giang khi có yêu cầu trong việc xét nghiệm thần tốc, phát hiện F0 nhằm phân loại, chăm sóc, điều trị hợp lý; truy vết, quản lý F1 hiệu quả; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid 19.

Đồng Tháp đề ra mục tiêu quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về dịch bệnh Covid-19. Phấn đấu giảm giảm số lượng bệnh nhân đang điều trị dưới 1.000 ca và tỷ lệ tử vong/ca mắc dưới 2%.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn diễn biến phức tạp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ, áp dụng từ ngày 13 đến hết ngày 19.9. Theo đó, áp dụng Chỉ thị 16 đối với toàn bộ H.Hòa Bình và 6 phường của TP.Bạc Liêu gồm các phường 1, 2, 3, 5, 7, 8. Áp dụng Chỉ thị 15 đối với các xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông và P.Nhà Mát (TP.Bạc Liêu) cùng toàn bộ các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải và TX.Giá Rai.

Để tạo điều kiện hoạt động vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các điều kiện về phòng, chống dịch tại các điểm lên/xuống hàng hóa tập trung, các điểm lên/xuống hàng hóa của các doanh nghiệp vận tải, đơn vị sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, bố trí các điểm xét nghiệm Covid-19 lưu động cho người điều khiển và người đi cùng trên phương tiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, có kế hoạch ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho người điều khiển phương tiện và lực lượng tham gia vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, bên cạnh đẩy mạnh xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng trên diện rộng, TP.Cần Thơ cũng đang gấp rút chuẩn bị các phương án khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, tái sản xuất…Các phương án mở cửa sản xuất dự kiến sẽ được Cần Thơ hoàn chỉnh và ban hành trước ngày 16.9 để triển khai thực hiện.

Theo đó, TP.Cần Thơ xác định từng bước sống chung với dịch bệnh trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn dân và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Việc mở cửa được thực hiện theo lộ trình, tăng dần theo tỷ lệ 30%, 50%, 70%... và được quản lý chặt chẽ theo các quy định hiện hành. Cụ thể, các ngành, lĩnh vực có thể xem xét cho mở lại hoạt động như sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ; các doanh nghiệp chế biến, nông lâm thủy sản; hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động thu mua, tiêu thụ hàng hóa nông sản; hoạt động thi công xây dựng các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.

Giai đoạn từ ngày 18.9 đến cuối năm 2021 (trong điều kiện tỷ lệ người lao động được tiêm vắc xin phòng Covid-19 còn thấp), việc mở lại sản xuất tổ chức theo 3 bước; trong đó bước 1 cho mở 30% mức sản xuất so với bình thường hoặc theo số lượng công nhân tại doanh nghiệp; bước 2 triển khai mở 30 - 50% mức sản xuất so với bình thường; bước 3: trên 50% mức sản xuất so với bình thường hoặc theo số lượng công nhân tại doanh nghiệp...