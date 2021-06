Miền Trung căng mình chống dịch

Thêm 441 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước Theo thông báo của Bộ Y tế , ngày 30.6, VN ghi nhận thêm 450 ca mắc Covid-19. Trong đó, 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh 7 ca, Ninh Bình và Kiên Giang mỗi tỉnh có 1 ca. 441 ca mắc do lây nhiễm trong nước tại 17 tỉnh, thành. Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận nhiều nhất, với 249 ca; Bình Dương 81 ca; Phú Yên 27 ca; Bắc Giang 13 ca; Đồng Nai 12 ca; Quảng Ngãi 10 ca; Hưng Yên 9 ca; Nghệ An và Bắc Ninh mỗi tỉnh 8 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 6 ca; Đồng Tháp 5 ca; Bình Định và An Giang mỗi tỉnh 4 ca; TP.Đà Nẵng 2 ca; Long An, Hải Phòng và Bắc Kạn mỗi tỉnh, thành 1 ca. 420/441 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 21 ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng đang được điều tra nguồn lây nhiễm. Ngày 30.6, thêm 74 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cùng ngày 30.6, Bộ Y tế thông báo ca mắc Covid-19 tử vong thứ 81, là bệnh nhân (BN) 12938 (nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú tại P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM). BN tiền sử lao phổi. Chẩn đoán tử vong: viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan. Đây là BN Covid-19 tử vong thứ 4 tại TP.HCM trong 2 ngày 29 - 30.6. Liên Châu