Mổ lợn đãi 'chàng rể tương lai', không ngờ gặp phải Sở Khanh chuyên nghiệp

Chiều 18.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ Trần Quốc Thái (29 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.HCM) khi nghi phạm này đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Thanh Hóa, để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 6.2, Công an H.Thường Xuân nhận được tin tố giác tội phạm của bà T.T.P (ngụ xã Tân Thành, H.Thường Xuân) về việc con gái bà P. là chị N.T.L (32 tuổi) bị một người xưng là cán bộ Bộ Công an lừa tình , và trộm cắp tài sản.