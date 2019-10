Giả danh công an chiếm đoạt 17 tỉ đồng

Ngày 11.10, theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy xét vụ việc đối tượng giả mạo cán bộ công an nhằm chiếm đoạt 17 tỉ đồng của người dân.

Trước đó ngày 7.10, bà N.V.Q (46 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đến Công an P.Bình Trị Đông B (Công an Q.Bình Tân) trình báo vụ việc bị nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 17 tỉ đồng.

Bà Q. cho biết ngày 3.10, bà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Một người đàn ông tự xưng là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại TP.Hà Nội. Người này hăm dọa khi nói bà Q. có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt của ngân hàng với số tiền gần 40 triệu đồng, và cho biết thêm việc công an đã khởi tố vụ án.

Bà Q. chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người này chuyển máy cho một người tự xưng tên Đạt, chức danh điều tra viên. Người này yêu cầu bà Q. cung cấp số tài khoản và mật khẩu của 2 ngân hàng để tiến hành giám định, phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 7.10, bà Q. đến ngân hàng kiểm tra, thì phát hiện bị mất 17 tỉ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng mà bà cung cấp cho người tự xưng là điều tra viên. Biết mình bị lừa, bà Q. hốt hoảng đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Trước đó, nhiều trường hợp tương tự cũng bị nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an, nhân viên ngân hàng gọi điện đe dọa rồi yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để kiểm tra, sau đó chiếm đoạt số tiền lớn.