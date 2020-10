Mở rộng điều tra hành vi hiếp dâm cháu ruột

Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyện Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đưa Đào Thị Gái (38 tuổi) và Đào Văn Bé (24 tuổi, em ruột Gái; cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) đến nhiều khu nhà trọ trên địa bàn TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu để dựng lại hiện trường, làm rõ hành vi mà 2 bị can này đã hành hạ, chăn dắt các con, cháu của mình đi ăn xin; đồng thời làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi của Bé.

Theo Công an H.Xuyên Mộc, sau khi bị bắt tạm giam, Gái và Bé đã khai nhận hành vi hành hạ con, cháu của mình. Bé cũng khai nhận hành vi quan hệ với con ruột của Gái là cháu Đ.T.H (lúc này chưa đủ 16 tuổi), làm nạn nhân sinh con 1 lần (đã mất) và hiện đang mang thai.

Ngoài ra, Bé còn khai nhận đã có hành vi hiếp dâm V.T.T.L (19 tuổi), cũng là con ruột của Gái. Cụ thể, vào tháng 7.2020, Bé cùng các con của Gái ở trọ tại TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai). Tại đây, Gái nhờ Bé đi đón con ruột của mình là V.T.T.L từ TP.HCM về nhà trọ. Trong thời gian sống chung, Bé nhiều lần đánh đập L. và đòi quan hệ tình dục nhưng bị L. phản kháng. Vào cuối tháng 7.2020, khi Gái cùng các con của mình đang ngủ thì Bé đến gần L. đe dọa đánh chết nếu không cho quan hệ. Lo sợ bị đánh đập, L. đành im lặng để cho Bé giở trò đồi bại. Từ tình tiết này, Công an H.Xuyên Mộc đã chuyển hồ sơ cho Công an H.Nhơn Trạch để mở rộng, điều tra vụ án.

Trao đổi với PV Thanh Niên cùng ngày, lãnh đạo Công an H.Nhơn Trạch cho biết đã nhận được hồ sơ vụ án Đào Văn Bé khai nhận có hành vi hiếp dâm cháu ruột của mình là V.T.T.L, do Công an H.Xuyên Mộc chuyển đến. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch và Viện KSND cùng cấp đã họp bàn và thống nhất chuyển cho Công an H.Xuyên Mộc điều tra, thụ lý. Bởi đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội ở nhiều nơi khác nhau, Công an H.Xuyên Mộc phát hiện đầu tiên và điều tra nên để cho cơ quan này thụ lý thì thuận lợi hơn.

Trả lời câu hỏi: “Nơi đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm ở H.Nhơn Trạch mà giao cho địa phương khác thụ lý thì có đủ yếu tố để khởi tố vụ án?”, bà Trương Bùi Nhã Linh, Viện trưởng Viện KSND H.Nhơn Trạch, nói: “Trong thủ tục tố tụng không có quy định điều này, H.Xuyên Mộc vẫn khởi tố điều tra được”.