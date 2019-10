MobiFone 'gặp hạn' vì cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho đánh bạc trực tuyến

Cơ quan An ninh điều tra , Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin - Truyền thông, T ổng công ty viễn thông MobiFone kiến nghị chấn chỉnh các hoạt động quản lý nhà nước và xử lý trách nhiệm một số tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng (CSKH).

Trước đó, quá trình điều tra giai đoạn 2 đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mang internet, do Nguyễn Văn Dương cầm đầu cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đã phát hiện ra nhiều sơ hở về quản lý nhà nước trong hoạt động cung cấp dịch vụ tin nhắn CSKH. Cụ thể, năm 2011, MobiFone đã triển khai dịch vụ và ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty VMG về việc cung cấp dịch vụ tin nhắn CSKH cho các thương hiệu, nhãn hàng của các đối tác. Từ ngày 11.6.2015 đến ngày 11.7.2017, Công ty VMG đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tin nhắn CSKH với các Công ty CNC, Công ty Hải Khánh, Công ty Long Hải, Công ty Thăng Long (là các doanh nghiệp do Nguyễn Văn Dương thành lập). VMG đã thu được khoản tiền gần 400 triệu đồng từ hoạt động cung cấp tin nhắn CSKH cho các công ty trên phục vụ cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Khoản tiền này được TAND xác định tiền thu lợi bất chính và đã tuyên tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra nhận định có có có cơ sở kết luận việc triển khai dịch vụ tin nhắn CSKH của MobiFone vi phạm quy định tại Văn bản hợp nhất số 2207/VBHN-BTTTT, ngày 1.8.2013 của Bộ Thông tin - Truyền thông. Vi phạm này được chỉ rõ trong việc cung cấp dịch vụ tin nhắn CSKH cho đối tượng sử dụng quảng bá hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, Mobione đã không ban hành quy trình kiểm tra chặt chẽ việc đăng ký tên định danh: “Rikvip”, “TipClub” và tin nhắn thương hiệu liên quan đến đến tên miền Rikvip.m và Tipclub.vn khi cung cấp dịch vụ tin nhắn CSKH cho game bài RikVip/Tip.Club thông qua đối tác là Công ty VMG, do vậy không chấp hành đúng quy định tại văn bản 2207NVBHN-BTTTT, dẫn đến để đối tượng phạm tội lợi dụng dịch vụ tin nhắn CSKH của Mobifone quảng bá cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ xác định: nguyên nhân dẫn đến sai phạm của các cá nhân liên quan tại MobiFone là do các quy định của pháp luật về dịch vụ tin nhắn CSKH còn chưa cụ thể, có một số dịch vụ liên quan tin nhắn CSKH chưa có quy định của pháp luật điều chỉnh. Cùng với đó, quy trình, quy chế nội bộ của MobiFone còn bộc lộ sơ hở khi chưa quy định cụ thể, chi tiết hồ sơ và ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến để các đối tượng lợi dụng sử dụng các dịch vụ tin nhắn CSKH để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.