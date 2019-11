Một bác sĩ tử vong nghi do bị đột qụy trong lúc trực tại bệnh viện

Sáng 26.11, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay lực lượng chức năng tỉnh đang điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa (trụ sở tại Phường 1, TP.Cao Lãnh).

Theo thông tin ban đầu, đêm 23.11, bác sĩ Trần Minh Triết (47 tuổi, ngụ Q.Gò Gấp, TP.HCM) trực tại Khoa Gây mê - Hồi sức của Bệnh viện Quốc Tế Thái Hòa, nhưng các nhân viên bệnh viện gọi điện thoại nhiều lần không thấy phản hồi.

Một số nhân viên đến mở cửa phòng trực thì phát hiện bác sĩ Triết đang có biểu hiện co giật nên truy hô cho các y, bác sĩ tại bệnh viện đến cấp cứu theo quy trình. Sau đó, bệnh viện tiếp tục chuyển bác sĩ Triết đến Bệnh viện 115 tại TP. Hồ Chí Minh nhưng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Cao Lãnh đã vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong của bác sĩ Triết và bàn giao cho gia đình an táng.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết bước đầu nhận định bác sĩ Triết tử vong do bệnh lý. Công an đã khám nghiệm tử thi và thực hiện lấy mẫu, gửi giám định để kết luận về nguyên nhân tử vong theo quy định.