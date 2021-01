Một gia đình trình báo con gái 9X xinh đẹp bị lừa bán sang Myanmar

Theo Công an H.Gio Linh, để làm rõ vụ việc, Công an huyện đã đến phòng trọ tại TP.Đông Hà – nơi trước đây Th. từng sinh sống, tìm hiểu thêm các mối quan hệ của Th … Vậy nhưng, đến nay công an vẫn chưa lần ra tung tích cô gái được trình báo bị lừa bán sang Myanmar này. Công an H.Gio Linh khuyến cáo bà T. không chuyển tiền theo yêu cầu của M. Liên quan đến vụ việc, ngày 12.1, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND H.Gio Linh cho biết, đã đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị giải quyết đơn trình báo, kiến nghị của bà T.