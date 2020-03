Một ngày ở 'điểm nóng'

Nhân viên cửa khẩu thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao Theo phân loại của Bộ Y tế, cán bộ, nhân viên làm việc ở khu vực cửa khẩu là một trong những nhóm phân loại có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, vì vậy các cán bộ tại Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất ý thức rất rõ mức độ nguy hiểm nhưng vẫn luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Theo lãnh đạo Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, vừa qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh kêu gọi lực lượng xung phong, xung kích làm công việc ở khâu nhập cảnh, vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, rất mừng khi lượng đăng ký nhiều hơn lượng cần thiết. Hơn nữa, theo lãnh đạo Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, để có biện pháp phòng chống dịch, đối với cán bộ thuộc nhóm nguy cơ cao khi tiếp xúc gần sẽ được trang bị quần áo bảo hộ; bàn kiểm soát làm thủ tục nhập cảnh sẽ được trang bị thêm tấm kính rào chắn xung quanh, thay vì trước đây chỉ có tấm kính phía trước; các cán bộ còn lại đều được trang bị khẩu trang, kính chắn, đeo găng tay khi làm nhiệm vụ. P.Thương