Một người dân Hội An trốn khỏi khu phong tỏa phòng chống dịch Covid-19

Chiều 18.8, Công an TP.Hội An cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với một người dân trốn khỏi khu vực phong tỏa tại khối phố An Hội (P.Minh An, TP.Hội An).