Một người Hàn Quốc lập 9 công ty, lừa hơn 81 tỉ đồng

Ngày 11.8, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kim Bum Jae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc , Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group), Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, ngụ Kon Tum, trợ lý cho Kim Bum Jae) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, tháng 7.2020, Báo Thanh Niên nhận được hàng chục đơn của người dân tại TP.HCM tố cáo Công ty TNHH Ra On (trụ sở trên đường Đặng Hữu Phổ, P.Thảo Điền, Q.2) và Công ty TNHH Khanh Asset (thuê ở lầu 55 tòa nhà Bitexco, P.Bến Nghé, Q.1) lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng bằng thủ đoạn huy động vốn. Hai công ty này đều của Tập đoàn Khanh Group (cùng địa chỉ của Công ty Khanh Asset).

Huy động hàng chục tỉ rồi báo “mất liên lạc”

Theo đơn tố cáo của bà N.T.H (64 tuổi, ngụ Q.3), qua bạn bè giới thiệu, vợ chồng bà được nhân viên Công ty Ra On tư vấn và mời hội thảo. Tại hội thảo, vợ chồng bà H. được nghe việc góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận cao gấp 2,5 lần so với lãi suất hằng tháng của ngân hàng. Cụ thể, hợp đồng phía công ty này cam kết các điều khoản như khách hàng được nhận lợi nhuận hằng tháng mà không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, không chịu bất kỳ sự chia sẻ rủi ro nào trong quá trình hợp tác kinh doanh, được đảm bảo toàn bộ giá trị phần góp vốn...

Nguyễn Thị Hương (trái) gặp các nhà đầu tư đến đòi tiền

Ngày 5.12.2018, vợ chồng bà H. đã ký hợp đồng với Công ty Ra On, góp vốn 200 triệu đồng. Ngày 29.1.2019, bà H. tiếp tục ký hợp đồng với công ty này, góp vốn thêm 200 triệu đồng. Đại diện phía Ra On ký hợp đồng là ông Kim Bum Jae . Từ ngày 5.12.2018 - 28.2.2019, bà H. được Công ty Ra On chia lợi nhuận đúng như cam kết với số tiền 17 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến ngày 1.3.2019 thì bà H. được nhân viên Công ty Ra On thông báo: Ông Kim Bum Jae mất liên lạc, để lại thư tuyệt mệnh, bỏ đi khỏi nơi cư trú... Bên cạnh đó, công ty đang gặp nhiều khó khăn nên không thể chia lợi nhuận cho nhà đầu tư (NĐT) tiếp tục. “Vợ chồng tôi là cán bộ hưu trí, lấy hết tiền tiết kiệm đầu tư, mong lấy lãi kiếm tiền đi chợ, mua thuốc. Vậy mà giờ bị người ta lừa hết rồi”, bà H. buồn bã nói.

Tương tự, chị P.T.N.L (33 tuổi) được người bạn làm việc ở Công ty Ra On giới thiệu đi hội thảo của công ty này. Ngày 26.2.2018, chị L. đã ký hợp đồng góp vốn 200 triệu đồng với Công ty Ra On, được chia lãi 1,7%/tháng. Đến 23.1.2019, chị L. tiếp tục hợp đồng với Công ty Ra On góp vốn 300 triệu đồng. Ngày 26.2.2019, nhân viên Công ty Ra On thông báo với chị L. rằng Tổng giám đốc Kim Bum Jae đã bỏ trốn, công ty mất khả năng chi trả cho NĐT.

Theo chị L., hơn 100 NĐT đã đến trụ sở Công ty Ra On, Công ty Khanh Asset , đòi tiền. Tại đây, Nguyễn Thị Hương và các nhân viên tìm cách trấn an NĐT, kéo dài thời gian.

Qua tìm hiểu, tài khoản ngân hàng của hai công ty này (hơn 100 người nộp tiền góp vốn) đã bị rút sạch tiền. Tính đến nay, gần 120 nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM.

Ông Kim Bum Jae

Lấy tiền người sau trả lãi người trước

Theo Công an TP.HCM, từ tháng 3.2019 - 6.2020, cơ quan này tiếp nhận 119 đơn tố cáo của nhiều người dân đối với Công ty Ra On, Công ty Khanh Asset lừa đảo hơn 81 tỉ đồng. Qua điều tra, công an xác định hai công ty trên do Kim Bum Jae điều hành đã có hành vi huy động tài chính trái phép, không hoạt động kinh doanh mà lấy tiền của NĐT sau để chi trả NĐT trước.

Đầu năm 2015, Kim Bum Jae gặp và giao dịch với người Hàn Quốc tên Kim Sung Hun (Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc). Kim Sung Hun đề nghị Kim Bum Jae mở thêm chi nhánh, làm người đại diện tại VN kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ (tại Hàn Quốc) để kinh doanh ngoại hối. Kim Bum Jae được giữ lại 4% tổng số tiền huy động ở VN để trả lợi nhuận, hoa hồng cho NĐT. Từ tháng 4.2015 - 10.2018, Kim Bum Jae thành lập 9 công ty tại VN nhằm huy động tài chính trái phép, nhưng không chuyển tiền huy động được về Hàn Quốc để kinh doanh mà dùng chia lợi nhuận, hoa hồng và chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an TP.HCM cho biết, Nguyễn Thị Hương làm việc cho Kim Bum Jae từ năm 2015, biết rõ người này huy động vốn trái phép nhưng vẫn giúp sức, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 119 NĐT. Bản thân Hương được hưởng hoa hồng từ hợp đồng của NĐT với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Hương là đồng phạm, giúp sức cho Kim Bum Jae thực hiện việc chiếm đoạt tiền của NĐT.