Một phụ nữ trình báo bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm suốt nhiều năm

Theo Công an P.1 (TP.Đà Lạt), khuya 4.9, đơn vị nhận được tin báo có một phụ nữ định nhảy xuống hồ Xuân Hương tự tử nhưng may mắn có 2 du khách nước ngoài phát hiện và tri hô. Những người dân gần đó đã chạy tới can ngăn kịp thời và đưa phụ nữ này đến trụ sở Công an P.1. Tại trụ sở công an phường, người này khai tên Nguyễn Thị T. (39 tuổi, quê Hà Nội), bố là Nguyễn Văn Đại (sống ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, năm nay khoảng 70 tuổi). Từ nhỏ chị T. sống với bà nội và bố, không biết mặt mẹ. Năm lên 5 tuổi, trong một lần theo bà nội đi nhà thờ, T. được “mẹ Lan” (bà Nguyễn Thị Lan, vợ bé của bố) đón đi chơi, sau đó đưa qua Trung Quốc. Kể từ đó T. mất liên lạc với bố và bà nội.