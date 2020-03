Một phụ nữ Vĩnh Phúc bị bắt quả tang mua bán, tàng trữ gần 50 kg pháo

Theo thông tin ngày 5.3 từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Năm (54 tuổi), trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương đang có hành vi mua bán pháo, thu giữ gần 50 kg pháo tang vật.

Cụ thể, hồi 16 giờ 30 phút ngày 2.3, tại nhà của Lê Thị Năm, Công an huyện Tam Dương phát hiện, bắt quả tang người này đang bán 3 hộp pháo cho một đối tượng ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Năm, cơ quan công an thu giữ 32 hộp pháo. Tổng trọng lượng số pháo thu được là 48,21 kg.

Tại cơ quan công an, Năm khai nhận mua số pháo trên từ cuối tháng 2 ở tỉnh Lạng Sơn với giá hơn 12 triệu đồng, sau đó vận chuyển bằng ô tô về nhà cất giấu để bán kiếm lời. Công an huyện Tam Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Thị Năm theo quy định của pháp luật.

Được biết, dịp tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ và thu giữ khối lượng lớn tang vật; bắt giữ, xử lý 15 vụ đốt pháo nổ. Điển hình là ngày 21.12.2019, Công an huyện Sông Lô đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép hơn 1 tấn pháo các loại, gồm 1.000 quả pháo trứng có trọng lượng 29,796 kg và 1.020,39 kg pháo hoa dàn.