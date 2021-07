Một tài xế ở An Giang dương tính Covid-19 từng đến Sóc Trăng mua trái cây

Theo thông tin ban đầu từ tỉnh An Giang gửi tỉnh Sóc Trăng, tài xế S. từ An Giang đi theo tuyến đường Nam Sông Hậu để mua rau, củ, quả về bán ở khu vực chợ đầu mối thuộc thị trấn Xuân Tô, H.Tịnh Biên, An Giang. Chiều 4.7, tài xế S. đến Bệnh viện đa khoa Nhật Tân, TP.Châu Đốc (An Giang) khai báo y tế và làm xét nghiệm nhanh, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2