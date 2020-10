Một vụ án 11 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung

Vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, điều tra từ năm 2014 (bà Ngô Minh Chiến bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24.11.2014, sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 19.12.2014 - PV) nhưng đến nay mới đưa ra xét xử. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành 1 kết luận điều tra và 11 kết luận điều tra bổ sung ; Viện KSND tỉnh Bình Phước có đến 11 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung; TAND cùng cấp 5 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.