Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng ở Lai Châu, Yên Bái

Đường phố Hà Nội ngập sâu trong mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4.3 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó đến trung Trung bộ và phía tây Bắc bộ . Do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với không khí lạnh, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung bộ có mưa giông, sau đó mở rộng xuống trung Trung bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.