Mua hơn nửa bánh ma túy từ Nghệ An vào Quảng Nam tiêu thụ

Chiều 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Phú Trung (27 tuổi) và Trì Thế Tâm (37 tuổi, đều ở H.Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nghi vấn Nguyễn Phú Trung và Trì Thế Tâm có liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy nên xác lập chuyên án điều tra.

Trưa 3.9, hai bị can từ H.Tiên Phước xuống TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đón xe khách ra tỉnh Nghệ An mua ma túy. Đến 22 giờ ngày 4.9, xe khách dừng trả khách tại cầu chui thuộc địa phận xã Tam Thái (Phú Ninh) thì các trinh sát ập vào, khống chế bắt giữ 2 bị can. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các bị can đang vận chuyển hơn nửa bánh ma túy loại heroin (204,49 gram).

Tại cơ quan chức năng, 2 bị can khai mua số ma túy trên của một người không rõ lai lịch ở tỉnh Nghệ An với giá gần 150 triệu đồng.

Được biết, Trung và Tâm đều là con nghiện, riêng Tâm từng bị tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2013.