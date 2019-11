Mưa lũ do bão số 6 đe dọa vỡ đập

Còn 100.000 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão Chiều 11.11, Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam... đã bị mất điện. Đến chiều qua, EVNCPC đã cấp điện trở lại cho hơn 216.000 khách hàng trong tổng số hơn 302.000 khách hàng bị ảnh hưởng mất điện sau bão. Riêng tại Phú Yên, địa phương bị thiệt hại nhất do bão số 6, EVNCPC đã khôi phục và cấp điện trở lại cho gần 41.000 khách hàng trong tổng số 122.236 khách hàng bị mất điện. Tại Đắk Lắk, có 2.335 khách hàng bị mất điện vì ngành điện chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho các khu vực bị ngập; sáng 11.11, ngay sau khi mưa ngớt, ngành điện đã cấp điện trở lại. Ông Nguyễn Thành, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN EVNCPC, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm tra khôi phục lưới điện, tiếp tục cấp điện cho gần 86.000 khách hàng còn lại trong tối 11.11. Hoàng Sơn