'Mua một đằng, giao một nẻo' khi phòng dịch Covid-19 ở Bảo Lộc: Bỗng dưng nhận hàng?

Sau đó, Phòng Y tế đã liên hệ với Công ty TNHH xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh Phúc An (gọi tắt là Công ty Phúc An; địa chỉ tại Buôn Nao A, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk,Lắk) để cung cấp hóa chất Cloramin B phục vụ kịp thời khử trùng phòng, chống dịch.

“Trong khi Phòng Y tế chưa thương thảo để ký hợp đồng mua bán, thì vào ngày 10.2.2020, Công ty Phúc An đã giao hàng cho Trung tâm Y tế Bảo Lộc với số lượng 1.000 kg Calcium Hypochlorite 70% min (Super -Chlor), 500 bộ quần áo bảo hộ và 200 kính đeo mắt. Trong quá trình giao nhận hàng được cán bộ của Trung tâm Y tế kiểm đếm, ký nhận hàng và có sự chứng kiến ký xác nhận của đại diện Phòng Y tế Bảo Lộc", ông Nam cho biết.

Cũng theo ông Nam, đến ngày 14.2, trong quá trình giám sát xử lý hóa chất, cán bộ Phòng Y tế phát hiện sự sai lệch giữa hóa chất giao nhận và phiếu xuất kho của Công ty Phúc An. Cụ thể, phiếu giao hàng ghi là Cloramin B, còn hóa chất thực tế giao là Super-Chlor.

Ngay trong ngày 14.2, Phòng Y tế đã làm việc với ông Phan Sĩ Long, Giám đốc Trung tâm Y tế Bảo Lộc về việc tạm ngưng cấp phát và phun hóa chất trên để làm việc với đơn vị cung ứng điều chỉnh phiếu xuất kho giao hàng cho đúng chủng loại đã nhận để làm cơ sở thương thảo ký hợp đồng.

Thông báo vụ việc cho Công an Bảo Lộc

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Bảo Lộc, đến ngày 15.2, công tác phun xịt, tiêu độc khử trùng tại 81 trường học và các khu vực công cộng, công sở trên địa bàn Bảo Lộc đã thực hiện với khối lượng thuốc sát trùng hơn 365 kg. Mặc dù thực chất thuốc sát trùng do Trung tâm Y tế Bảo Lộc cấp phát cho các xã, phường và trường học trên địa bàn thành phố là Super-Chlor, nhưng trong bảng cấp phát thuốc của Trung tâm Y tế Bảo Lộc cho các đơn vị vẫn ghi tên thuốc sát trùng được cấp là Cloramin B 70%.

Ông Nguyễn Văn Đảm, Phó phòng Y tế Bảo Lộc, cho biết ông là người ký chứng kiến phiếu giao nhận hàng do Công ty Phúc An lập.

“Lúc tôi ký phiếu xuất kho và giao nhận hàng, thì thuốc đã được nhập vào kho của Trung tâm Y tế Bảo Lộc. Khuyết điểm của tôi là không kiểm tra lại hàng hóa giao nhận nhưng vẫn ký. Nhưng trong quá trình giám sát công tác phun xịt khử trùng, tôi và một cán bộ trong Phòng Y tế đã phát hiện thuốc được cấp không đúng với tên trong phiếu xuất kho và giao nhận của do Công ty Phúc An lập. Tôi đã báo cáo vụ việc với ông Huỳnh Hải Nam và còn thông báo vụ việc này với Công an Bảo Lộc biết. Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”, ông Đảm nói.