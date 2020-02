Dịch do virus Corona: Sau khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đến Cloramin B 'cháy hàng'

Cloramin B là gì?

Cloramin B là hóa chất chuyên được sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước với thành phần hóa học chiếm chủ yếu là sodium benzensulfochleramin (công thức Cloramin B là C 6 H 5 SO 2 NClNa.3H 2 0). Trong đó Clo hoạt tính chiếm khoảng 25%. Hóa chất này thường có dạng bột hoặc dạng viên. Đây là hóa chất được Tổ chức y tế thế giới và Bộ Y tế Việt Nam khuyên dùng cho sát khuẩn ở bệnh viện, trường học, mầm non, hộ gia đình.

Cloramin B có tác dụng diệt khuẩn trong nước, khử khuẩn trên bề mặt. Tác dụng này nhờ vào Clo hoạt tính hay Clo dương trong Cloramin B với hàm lượng khoảng 250 – 290gr/kg. Clo hoạt tính rất dễ phản ứng với các hợp chất hữu cơ giúp diệt các loại vi khuẩn.