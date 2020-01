Năm 2019 có 397 lượt CSGT TP.HCM không nhận hối lộ khi đi làm nhiệm vụ

Chiều 16.1, tại buổi họp thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2019, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2020, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2019 có 397 lượt CSGT nêu gương liêm khiết không nhận tiền hối lộ của tài xế vi phạm. Theo thiếu tướng Tài, đây là những chiến sĩ CSGT tốt, cần phải tuyên truyền.

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM), cho biết kết quả phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế , kéo giảm. Trong năm 2019, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 4.422 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 351 vụ = 7,35% và cũng là năm thứ 5 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự); đã điều tra khám phá 3.372 vụ (đạt tỷ lệ 76,25%), triệt phá 709 băng, nhóm tội phạm hình sự.