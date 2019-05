Nắng nóng gay gắt trên 39 độ C bao trùm các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho biết, nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng Bắc bộ và Trung bộ trưa 18.5 đều ghi nhận ngưỡng nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Tĩnh Gia (Thanh Hoá) là 39,8 độ độ C; tại Đô Lương (Nghệ An) là 39,6 độ C. Tại hai tỉnh bắc Trung bộ này, ở các huyện khác cũng có nhiệt độ trên 39 độ C.

Tại Hà Nội cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong những ngày vừa qua. Cụ thể, tại huyện Ba Vì có nắng nóng 39 độ C; tại Láng (quận Đống Đa) là 38,8 độ C. Ở các tỉnh Lào Cai, Hà Nam, Ninh Bình và Hoà Bình nhiệt độ đo lúc 13 giờ cũng đều ở mức trên 39 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh.

Nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, riêng khu vực Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, trong khoảng thời gian từ 10 - 18 giờ hàng ngày, nắng nóng luôn ở mức trên 35 độ C. Người dân khi ra đường, làm việc dưới nắng nóng cần sử dụng, trang bị quần áo, khẩu trang, kính mắt… để chống nóng, không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào da.