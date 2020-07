Nắng nóng ở Bắc bộ kéo dài nhất 49 năm qua

Còn ở Trung bộ, trong tháng 6 có 27/31 ngày nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39oC. Trong đó, H.Đô Lương (Nghệ An) có nhiệt độ cao nhất là 41,2 oC; H.Hương Khê (Hà Tĩnh) là 41,1oC.

Trong tháng 6 đã ghi nhận nền nhiệt trung bình trên cả nước đều cao hơn so với nhiệt độ trung bình nhiều năm từ 1 - 2oC.