Ngăn chặn 10 người Việt Nam chuẩn bị vượt biên trái phép sang Campuchia

Trước đó, lúc 11 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận (H.Bến Cầu), Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh , Công an TP.Tây Ninh và Công an H.Bến Cầu phát hiện ô tô 7 chỗ do Trần Văn Lợi (31 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) điều khiển chở 4 người kể trên có hành vi xuất cảnh sang Campuchia trái phép.