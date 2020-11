Ngang nhiên 'xẻ thịt' rừng thông ở Lâm Đồng

Ngày 13.11, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết Hạt Kiểm lâm H.Đam Rông đã khởi tố vụ án khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 214 (xã Phi Liêng) do Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Phi Liêng quản lý, đồng thời củng cố hồ sơ chuyển Công an huyện điều tra.

3 gỗ tròn. Đáng nói, lâm tặc đã ngang nhiên "xẻ thịt" và mang khỏi hiện trường hơn 23,4 m3 gỗ tròn, còn lại hơn 9,4 m3 (hơn 8 m3 gỗ tròn và gần 1,4 m3 gỗ xẻ) nằm ngổn ngang. Theo Hạt Kiểm lâm H.Đam Rông, từ tin báo của nhân dân, kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Phi Liêng, Ban lâm nghiệp xã cùng Ban chỉ huy quân sự xã kiểm tra thực tế và phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại lô a, khoảnh 8, tiểu khu 214 này. Ngày 10.11, Hạt kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng nói trên. Tại hiện trường có 29 cây thông 3 lá (có cây đường kính gốc 70 cm) thuộc đối tượng rừng sản xuất bị triệt hạ với khối lượng lâm sản bị thiệt hại lên đến gần 33 m

Vết tích hiện trường thể hiện lâm tặc dùng máy cưa cầm tay để triệt hạ thông, nhiều gốc thông còn tươi mới, ứa nhựa, chứng tỏ thời gian bị khai thác khoảng từ 3 ngày đến 1 tháng trước thời điểm phát hiện. Xung quanh khu vực bị khai thác này là rừng trồng, vị trí các cây bị khai thác nằm rải rác, đã phát cỏ xung quanh, một số diện tích đã trồng keo và cà phê. Theo nhận định của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, hiện trường cho thấy ngoài phá rừng lấy gỗ, khả năng các đối tượng còn nhằm mục đích chiếm đất.

Liên quan vụ việc này, ngoài chỉ đạo Hạt kiểm lâm và Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm, UBND H.Đam Rông còn yêu cầu BQLRPH Phi Liêng tổ chức lực lượng bảo vệ tang vật, hiện trường để truy tìm thủ phạm; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan để xảy ra vụ phá rừng trái phép mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Kết quả điều tra, xử lý của công an cũng như xử lý trách nhiệm của BQLRPH Phi Liêng phải báo cáo UBND huyện trước ngày 30.11.

Theo Hạt Kiểm lâm H.Đam Rông, ngoài tiểu khu 214, cơ quan chức năng còn phát hiện tại lô b, khoảnh 3, tiểu khu 216 (xã Phi Liêng) cũng do BQLRPH Phi Liêng quản lý, xảy ra việc cưa hạ trái phép 8 cây thông 3 lá, khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 6,3 m3 (đối tượng rừng sản xuất). Toàn bộ số lâm sản này còn tươi và nằm nguyên tại hiện trường. Vụ việc này cũng chưa xác định được đối tượng vi phạm.

* Xác định 6 nghi can triệt hạ rừng phòng hộ ở Lạc Dương

Chiều 13.11, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết sau khi vào cuộc đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và xác định được 6 nghi can thực hiện hành vi triệt hạ rừng phòng hộ tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, H.Lạc Dương.

Các nghi can đều ngụ tại xã Đa Nhim (Lạc Dương) gồm: Cil Phi Criêu Ha Dũng (39 tuổi), Kon Sơ Ha Khuyn (28 tuổi), Kon Sơ Ha Khuynh (26 tuổi), Đơng Gor Ha Bri (26 tuổi) và Chinh Hà Đan (25 tuổi) và 1 nghi can đang bỏ trốn. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi phá rừng tại tiểu khu 132.

Trong ngày 13.11, các cơ quan chức năng của huyện, gồm: Công an, Hạt kiểm lâm và đơn vị chủ rừng đã đưa các nghi can trên vào lại hiện trường để xác nhận các vị trí cưa hạ cây rừng, phục vụ công tác điều tra.