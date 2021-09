Ngày 22.9 ghi nhận 11.525 ca mắc Covid-19 tại 35 tỉnh, thành

Trong số các ca mắc mới, TP.HCM có 5.435 ca, Bình Dương 4.179 ca, Đồng Nai 930 ca, Long An 191 ca, An Giang 186 ca, Kiên Giang 137 ca, Tiền Giang 89 ca, Cần Thơ và Tây Ninh mỗi địa phương 48 ca, Bình Định 43 ca, Bình Phước 26 ca, Khánh Hòa 21 ca, Đắk Nông và Hà Nam mỗi tỉnh có 20 ca, Quảng Bình 19 ca, Đồng Tháp 18 ca, Ninh Thuận 15 ca, Phú Yên 14 ca, Đà Nẵng 10 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP.HCM giảm 1.086 ca, Long An giảm 63 ca và Tiền Giang giảm 16 ca

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương tăng 570 ca, Đồng Nai tăng 340 ca và An Giang tăng 65 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.465 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 718.963 ca nhiễm, tỷ lệ 7.306 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay), có 714.497 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước, 482.083 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: TP.HCM 353.655 ca, Bình Dương 187.493 ca, Đồng Nai 42.362 ca, Long An 31.041 ca, Tiền Giang 13.464 ca.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh và Kon Tum.

Cao Bằng là tỉnh duy nhất kể từ đầu đại dịch đến nay chưa ghi nhận ca mắc Covid-19.

Về điều trị, thông báo của Bộ Y tế cho biết, hôm nay, thêm 11.919 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, 487.262 ca đã được điều trị khỏi.

Theo thống kê sơ bộ, 4.991 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó 773 ca thở máy xâm lấn và 32 ca điều trị ECMO

Về số bệnh nhân tử vong, theo báo cáo của các sở y tế, 24 giờ qua ghi nhận 236 ca.

Trong đó, TP.HCM ghi nhận 181 ca, Bình Dương 37 ca, Tiền Giang, Bình Thuận và Long An mỗi tỉnh ghi nhận 3 ca.

Cần Thơ và Đồng Nai mỗi địa phương ghi nhận 2 ca.

Đắk Nông, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 17.781 ca tử vong do Covid-19 , chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).