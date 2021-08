Ngày 25.8 có 12.093 ca mắc Covid-19 trong nước tại 36 tỉnh, thành

Trong đó, TP.HCM có 5.294 ca, Bình Dương 4.129 ca, Đồng Nai 618 ca, Long An 460 ca, Tiền Giang 319 ca, Đà Nẵng 162 ca, Khánh Hòa 150 ca, Tây Ninh 119 ca, Bình Thuận 106 ca, Hà Nội 96 ca, Nghệ An 95 ca, Đồng Tháp 93 ca, Cần Thơ 90 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 75 ca, An Giang 50 ca, Đắk Lắk 40 ca, Cà Mau 28 ca, Phú Yên 27 ca, Trà Vinh 24 ca, Kiên Giang 23 ca, Bình Định 18 ca, Hà Tĩnh 15 ca, Quảng Nam 9 ca, Bạc Liêu và Bình Phước mỗi tỉnh có 7 ca, Ninh Thuận 6 ca, Vĩnh Long và Đắk Nông mỗi tỉnh có 5 ca.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca.

Tại TP.HCM tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Tiền Giang tăng 226 ca, Long An tăng 67 ca, Đồng Nai giảm 181 ca.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 381.363 ca nhiễm; tỷ lệ số nhiễm hiện ở mức 3.879 ca/1 triệu dân (đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay có 3.879 ca nhiễm ghi nhận trong nước, trong đó 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên và Phú Thọ.

Về điều trị, Bộ Y tế cho biêt, hôm nay, thêm 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay 169.921 ca được điều trị khỏi.

Các địa phương: Hà Nội, Bến Tre, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang mỗi tỉnh,thành ghi nhân 1 ca.

Từ đầu dịch đến nay, 9.349 ca ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam, (chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).