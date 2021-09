Ngày 27.9 có 9.342 ca mắc Covid-19 tại 36 tỉnh, thành

Các tỉnh, thành ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM có 4.134 ca, Bình Dương 3.793 ca, Đồng Nai 616 ca, Long An 190 ca, An Giang 131 ca, Tây Ninh 80 ca, Kiên Giang 73 ca, Tiền Giang 58 ca, Cần Thơ 56 ca, Hà Nam 54 ca, Bình Thuận 32 ca, Khánh Hòa 26 ca, Bình Định 21 ca, Quảng Bình 15 ca, Đồng Tháp 14 ca, Phú Yên 11 ca, Ninh Thuận 9 ca, Kon Tum 5 ca.

3 địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Bình Dương tăng 461 ca, An Giang tăng 50 ca và Tây Ninh tăng 43 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.035 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 766.051 ca nhiễm, tỷ lệ 7.783 ca nhiễm /1 triệu dân, đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay), có 761.527 ca nhiễm ghi nhận trong nước, 533.275 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum và Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, gồm: TP.HCM có 375.794 ca, Bình Dương 203.989 ca, Đồng Nai 46.283 ca, Long An 31.979 ca và Tiền Giang 13.845 ca.

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 27.9, có thêm 10.528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay có 538.454 ca được điều trị khỏi.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 208 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 18.758 ca tử vong do Covid-19, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2%).