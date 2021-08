Ngày 28.8 có 12.097 ca mắc Covid-19 trong nước tại 39 tỉnh, thành

Trong đó, TP.HCM 5.481 ca, Bình Dương 4.049 ca, Đồng Nai 797 ca, Long An 451 ca, Tiền Giang 241 ca, Đồng Tháp 143 ca, Đà Nẵng 109 ca, Khánh Hòa 92 ca, Quảng Bình 90 ca, Kiên Giang 77 ca, Nghệ An 70 ca, Hà Nội 61 ca, Đắk Lắk 60 ca, Bình Thuận 49 ca, Cần Thơ 37 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 35 ca, Bến Tre 25 ca, Thừa Thiên - Huế 24 ca, Thanh Hóa 22 ca, An Giang 20 ca, Quảng Ngãi 15 ca, Đắk Nông 8 ca, Bắc Giang 1 ca, Cà Mau 5 ca, Lâm Đồng 4 ca, Lạng Sơn 3 ca.

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 422.469 ca nhiễm, tỷ lệ 4.297 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay, có 418.320 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước, trong đó 208.215 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành hiện ghi nhận số mắc cao, gồm: TP.HCM có 204.964 ca, Bình Dương 98.794 ca, Đồng Nai 22.264 ca, Long An 20.400 ca và Tiền Giang 9.062 ca.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua gồm: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên và Phú Thọ.

Từ đầu dịch đến nay, có 210.989 ca được điều trị khỏi.

Hôm nay, hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 352 ca tử vong.

Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận 271 ca, Bình Dương 38 ca, Đồng Nai 16 ca, Tiền Giang 15 ca, Long An 4 ca, Đồng Tháp và Khánh Hòa mỗi tỉnh ghi nhận 2 ca. Đà Nẵng, Bến Tre, Nghệ An và Thừa Thiên - Huế mỗi địa phương ghi nhận 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid19 trên thế giới (2,1%).